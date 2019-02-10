شكوى الأهلي.. لجنة القيم تحدد موعدًا جديدًا للنطق بالحكم بعد غياب رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
رفض رئيس نادي الزمالك حضور جلسة التحقيق أمام لجنة القيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، والتي كان مقررًا لها اليوم الأحد في مقر الجبلاية.
وحددت لجنة القيم باتحاد الكرة يوم 17 فبراير الجاري موعدًا للنطق بالحكم في شكوى الأهلي، ضد رئيس الزمالك بعد رفضه المثول للتحقيق اليوم الأحد لها.
وكانت لجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، استدعت رئيس الزمالك اليوم الأحد للاستماع لأقواله في الشكوي المقدمة ضده من قبل مجلس إدارة الأهلي.
رئيس الزمالك كان أكد أنه أخطر اتحاد الكرة برفض الحضور للتحقيق بعد سماع اللجنة لأقوال المستشار القانوني للأهلي في الاجتماع السابق.
يُذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتهم رئيس الزمالك بالسب والقذف وتكدير الأمن والسلم.
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