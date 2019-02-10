مصدر بالزمالك يوضح لمصراوي حقيقة معاقبة أوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى مصدر مسؤول بالجهاز الفني لنادي الزمالك، ما تردد بشأن توقيع عقوبة على لاعب الفريق يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الفريق.

وشهدت مباراة الزمالك والنجوم، مشادة بسيطة بين أوباما، والتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وسط أنباء عن توقيع عقوبة مالية كبيرة على أوباما.

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وصرح المصدر لـ"الخليج 365" قائلا "ما حدث بين أوباما وساسي مجرد نرفزة ملعب، والأمر لم يتطرق لأكثر من ذلك، هناك رغبة وحماس من أجل تحقيق الانتصارات".

واختتم "لم يتم فرض أي عقوبة مالية على أوباما بسبب الواقعة، الأمر انتهى سريعا ولم تحدث أي مشاكل كما تردد في بعض وسائل الإعلام".

الجدير بالذكر، أن الزمالك نجح في تحقيق الفوز على النجوم بهدف نظيف أحرزه أيمن حفني ضمن مباراة الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.