بعد التعاقد مع الصقر.. ما هو نادي ايرو سبورت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تعاقد أحمد حسن "الصقر" المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيراميدز مع نادي "إيرو سبورت" ليكون مسئولًا عن قطاع البراعم والناشئين لكرة القدم فى النادي .

وسبق لحسن عميد لاعبي العالم السابق خوض تجربة تدريبية وحيدة مع الفريق الأول لنادي بتروجيت قبل أن يتولي تدريب نادي بيراميدز فى مباراة الداخلية بعد اقالة حسام حسن المدير الفني .

نادى "إيرو سبورت" يتبع وزارة الطيران المدني وهو نادي رياضي اجتماعي متكامل يضم جميع عناصر الألعـاب الرياضـية والأنشطـة الاجتماعية بكافة انواعها وكافـة الصالات المكشوفـة والمغطاه واستغـلالها للألعـاب وإقامة الحفلات واللقـاءات الشبابية ومركز لإعـداد الناشـئين رياضيـا وقاعة رئيـسية للاحتفـالات وأخـري للـدورات التدريبية والمحاضرات التي ينظمها قطاع الطيران المدني.

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تأسس نادي "إيرو سبورت" فى الأول من سبتمبر لعام 2012 وتبلغ مساحته الكليه 58 فدان و ينقسم إلى فرعين ، فرع (أ) ويقع في المنطقة المحصورة بين طريق قرية البضائع وطريق العروبة و بين الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية و الشركة القابضة لمصر للطيران و يشمل: مبنى لعب أطفال ، ملاعب تنس وملاعب متعددة الأغراض مزودة بإضاءة ليلية ، ملعب اسكواش ، حمام سباحة ترفيهي ، مسطحات خضراء ،مبنى اجتماعي يتضمن قاعات وكافيتريات و مكيف الهواء .

فرع (ب) ، مساحته الجديد 46 فداناً ويقع في المنطقة المحصورة بين الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية امام مبنى وزارة الطيران المدني ويشمل على مبنى اجتماعي كبير يتضمن قاعة حفلات كبرى تسع 500 فرد وعدة صالات صغرى وصالونات وكافيتريات ومطعم رئيسي ومطعم فرعى وصالات بلياردو وفيديو وانترنت وتراس علوي وجراج سيارات ، مبنى صحي مجهز بأحدث المعدات ، مجمع حمامات سباحة اوليمبية، ملاعب مكشوفة 5 ملاعب تنس و2 ملعب متعدد و 2 ملعب طائرة و ملعب كرة قدم.

قرر النادي التعاقد مع أحمد حسن واستضافة أكايديمية "أندرلخت" البلجيكي الذى لعب له أحمد حسن واسناد مهمة تدريب الناشئين إلى عميد لاعبي العالم فى فرع النادي (ب) استعداد لخوض بطولات مختلفة لقطاع الناشئين .

يرأس النادي اللواء نبيل سلامة فيما يشغل زكريا محيي الدين منصب النائب، وسبق وأن رأس النادي طيار وليد مراد الرئيس السابق لنادي "الطيران" الذى يقع فى مصر الجديدة .