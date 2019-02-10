الهلال السعودي يفاضل بين كاريلو وجيوفينكو

قررت إدارة نادي الهلال السعودي تأجيل الإعلان عن أسماء المحترفين الأجانب الخمسة الذي سيشاركون مع الفريق الأول أمام فريق الاتحاد السكندري المصري، في مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية بكأس زايد للأندية الأبطال العرب.

وسيجرى لقاء الهلال والاتحاد السكندري ذهاباً السبت المقبل في إستاد جامعة الملك سعود الرياضي، فيما سيجرى لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، فإن أبرز اللاعبين الأجانب المتوقع مشاركتهم هم علي الحبسي وميلوس ديجينك وكارلوس إدواردو، فيما يتم المفاضلة بين أندري كاريلو وجيوفينكو، الذي لم يشارك في أي مباراة منذ قدومه للهلال بسبب عدم جاهزيته البدنية.

وتنص لائحة البطولة على ضرورة الإعلان عن أسماء المحترفين الأجانب المشاركين قبل المباراة بأسبوع.