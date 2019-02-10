شريف إكرامي يتحدث عن أزمة الأهلي واتحاد الكرة

ساند شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، ناديه فى أزمته الحالية ضد اتحاد الكرة ونادييّ الزمالك وبيراميدز، مؤكدًا ان القلعة الحمراء ستظل كبيرة وعظيمة بفضل مواقفها قبل بطولاتها.

وكتب إكرامى عبر صفحته على “تويتر”: “‏التصريحات الغير مسئوله، ردود الأفعال الصبيانيه و الأفعال الكيديه ليست في قاموس الأهلي، فالأهلي كيان شعبي كبير و مسئولياته أكبر من أن تكون رياضيه فقط، سيبقي الأهلي كبيراً و عظيماً بتاريخه و مواقفه قبل بطولاته و ألقابه و سيظل التاريخ شاهداً دائماً علي انتصاره”.

وكان مجلس ادارة الأهلى قد أصدر العديد من القرارات فى اجتماعه أمس السبت، وصفها البعض بالثورية فى ظل الحرب التى يتعرض لها النادى هذا الموسم -حسب وصف جماهيره-