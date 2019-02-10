الأهلي: سيف زاهر أوضح حقيقة تصريحاته عن مباراة بيراميدز

قال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه تلقى اتصالاً من سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لتوضيح حقيقة تصريحاته عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس نهايةفبراير الجاري.
وأضاف فؤاد لـ"بوابة الوفد": "سيف زاهر أكد أنه تحدث بصفته الإعلامية وليس كعضو اتحاد الكرة ولم يعلن أي قرارات ولكنه أشار إلى مصادر
وأكد فؤاد أن اتحاد الكرة من حقه تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز ولكن لا يجب أن يفرض على الأهلي إقامة مباراة آخرى سواء في الدوري أو الكأس في نفس التوقيت أو توقيت مقارب.
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