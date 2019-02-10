تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والتي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

يكون موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام أيضًا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة

ستكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن

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سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن

سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

يدخل فريق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، راغبًا في تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط، من أجل مواصلة مطاردة ليفربول المتصدر.

بينما يدخل فريق تشيلسي مباراة مانشستر سيتي

من أجل استعادة مركزه الرابع في الترتيب، والذي خطفه منه فريق مانشستر يونايتد عقب فوزه في هذه الجولة على حساب فولهام.

ويُدرك تشيلسي أن عدم تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سوف يعني بالتالي أن الموسم الحالي يُعتبر كارثيًّا للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك على الرغم من التغييرات العديدة التي أجرتها إدارة النادي اللندني في الصيف الماضي على الفريق.

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 26 جولة، بينما يمتلك السيتي 62 نقطة من 26 جولة خاضها في البريميرليج، ويحل تشيلسي في المركز الخامس من جدول ترتيب البطولة بعد خوض 25 مباراة.

شاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي