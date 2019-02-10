بوكيتينو يعلن تشكيل توتنهام أمام ليستر سيتي

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الذي يخوض به اللقاء بعد قليل أمام نظيره ليستر سيتي، علي ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز"البريمييرليج".
وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:
لوريس، تريبر، سانشيز، فيرتوجنين، داني روز، هاري وينكس، موسى سيسوكو، سكيب، ايريكسن، سون، لورينتي.
ويرغب نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوكيتينو
ويسعى فريق ليستر سيتي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم، وعودة الموسم التاريخي للنادي في عام 2016.
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