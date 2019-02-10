شريف إكرامي: الأفعال الكيدية ليست في قاموس الأهلي

دعم شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، قرارات مجلس الأحمر الذي اتخذها، أمس السبت، تجاه اتحاد الكرة وعدم مشاركته في البطولات العربية وقرارات اللجنة الأوليمبية.
وقال إكرامي عبر تويتر: "التصريحات غير المسئولة، ردود الأفعال الصبيانية والأفعال الكيدية ليست في قاموس الأهلي، فالأهلي كيان شعبي كبير و مسئولياته أكبر من أن تكون
وينافس الأهلي على بطولة دوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري الذي يحتل فيه المركز الثالث، وكأس مصر.
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