اونلاين | Live بث مباشر| مشاهدة مباراة توتنهام وليستر | رابط يلا شوت جوال حصري | كورة لايف اون لاين

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تقدم "الخليج 365 الرياضي"، خدمة البث المباشر لمباراة توتنهام وليستر سيتي، اليوم الأحد، وذلك في المواجهة التي تجمعهم ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز 2019.

ويمكن مشاهدة المباراة، على أرضية ملعب "وايت هارت لين" في تمام الساعة 3:30 عصرًا على قنوات "بي إن سبورت 2".

ويتطلع توتنهام إلي انتصار مهم أمام نادي ليستر سيتي من أجل استعادة حظوظه في المنافسة من جديد علي اللقب، خصوصًا مع تعثر الليفر، وأيضًا دخول السيتي في المنافسة، وبات الفارق قليل بينه وبين المتصدرين.