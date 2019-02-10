رياضة | الأهلي يقترب من استعارة علي زين لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من استعارة علي زين لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إن النادي بدأ مفاوضات رسمية مع نادي الشارقة الإماراتي للحصول على خدمات علي زين لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك التي تقام في المغرب خلال شهر أبريل المقبل.

وأوضح أن الأهلي في انتظار الرد النهائي من جانب مسؤولي نادي الشارقة، خاصة أن اللاعب رحب بشدة بالانضمام إلى الفريق بعد انتهاء مشاركة فريقه في بطولة آسيا للأندية، ويتبقى فقط حسم كافة الأمور بين الناديين، حيث يقود المفاوضات عمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد رجال بالنادي.

وأضاف أن إدارة النشاط الرياضي عقدت أكثر من جلسة مع السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني لتلبية كافة طلباته، وأن هناك اتجاها لدعم بعض المراكز التي طلب تدعيمها، حيث يدرس الجهاز الفني عددا كبيرا من السير الذاتية لعدد من اللاعبين، خاصة في مركز الظهير الأيمن، على أن يتم قيد الصفقات الجديدة في المواعيد المحددة من جانب الاتحاد الإفريقي.

يأتي ذلك إلى جانب وجود ٨ لاعبين دوليين في صفوف الفريق شاركوا بقوة في كأس العالم الأخيرة، وهم محمد عصام الطيار وإسلام حسن وإبراهيم المصري وعمر حجاج وعمر الوكيل بكار وأحمد خيري وعبد الرحمن فيصل وتواجد التونسي يوسف معرف مع منتخب بلاده خلال البطولة.

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وشدد عبدالقادر على أن سياسة دعم فرق النادي بأفضل العناصر تأتي انطلاقا من الرغبة في الحصول على البطولات وتوافقا مع توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ للتتويج بالألقاب وتحقيق طموحات الجماهير بتواجد الفرق المختلفة في المكانة المستحقة للأهلي.

يذكر أن النادي تعاقد مع السلوفيني نيكولا ماركوفيتش لتدريب فريق اليد، وتم تدعيم فريق السلة بالمحترف الأمريكي تود اوبراين، وتم دعم الفريق خلال مباريات إفريقيا بالثنائي ريجنالد تافون هولمز، وكيدوس بيلو.

ويضم فريق السلة سيدات المحترفة ماريا كينج، ويضم فريق الطائرة رجال المحترف الروسي سيرجي بيرتسيف.

ويضم فريق الطائرة سيدات المحترفة الأوكرانية ايكاترينا سشلينكوفا، بجانب تواجد خبراء أجانب في ألعاب كرة الماء والجمباز، في إطار سعي النادي لتواجد أفضل العناصر وتحقيق النتائج المرجوة.