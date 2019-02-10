رياضة | هجوم شرس بـ"الفئران" على حارس ريال مدريد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم شرس بـ"الفئران" على حارس ريال مدريد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن مشجعو أتلتيكو مدريد حملة هجوم شرسة بـ"الفئران" على تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق سابقًا وريال مدريد حاليًا على هامش مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز النادي الملكي 3-1.

وشهدت مباراة ديربي مدريد العديد من اللقطات الجدلية بإلغاء هدف ألفارو موراتا في شباك ريال مدريد وعدم احتساب ركلة جزاء للأتلتي ضد البرازيلي كاسيميرو.

وقدم مشجعو أتلتيكو مدريد استقبالًا من نوع خاص لكورتوا إذ اعتبروا أن اختياره العودة إلى الدوري الإسباني عبر بوابة الريال بمثابة "خيانة" لناديهم وحمل بعضه دمي على هيئة فئران وصورًا لفئرات ومكتوب عليها "خائن".

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من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

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وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.