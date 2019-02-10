رياضة | رئيس فيفا: المستقبل لإفريقيا والدعم 120 مليون دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس فيفا: المستقبل لإفريقيا والدعم 120 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الدولي لكرة القدم"فيفا" كلمة في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي "كاف" الـ32، والتي أقيمت اليوم الأحد.

وأكد إنفانتينو خلال كلمته، على أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، إنما لها تأثير اجتماعي واقتصادي وتساهم في التعليم وأداة للنمو الاقتصادي وللتكامل والاندماج وتقوم بجمع الناس من كا أنحاء العالم.

وأضاف أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي إفريقيا في العالم متنامي وهناك شغف بكرة القدم، والاهتمام باللعبة هو أمر فريد من نوعه في القارة السمراء.

وتابع رييس فيفا، بالجلسة الافتتاحية: "كرة القدم يمكنها تحقيق العديد من الأمورعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، كالمساواة بين الجنسين والتكامل الاقتصادي بين الدول وتكريس التعاون وهناك تطورًا في مستوى اللعبة على مستوى القارة".

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وأوضح جياني أن العديد من المنتخبات الإفريقية، حققت إنجازات عبر العقود الماضية، وتفوقت على منتخبات أوروبية، مؤكدًا أن الأمل والمستقبل سيكون في إفريقيا.

وأكمل، "طموحي وهدفي بصفتي رئيسًا للفيفا هو أننا نجعل إفريقيا تنتقل من وعد دائم إلى واقع حقيقي حتى نحقق أعمال ملموسة.. ولدي إيمان بإفريقيا".

وأشار إلى أن كرة القدم يمكن أن تكون أداة فعالة وقوية بالنسبة للقارة السمراء، كما أن اقتصاد إفريقيا ينمو ويزدهر أكثر وأكثر ولدى القارة السمراء سكان أغلبهم من الشباب وكلهم يعشقون كرة القدم.

وقال إنفانتينو إنه منذ توليه رئاسة الفيفا قام بمضاعفة عدد الفرق الإفريقية المشاركة في المنافسة، ما يمنح الفرص لمزيد من الدول للمشاركة في المونديال.

وتابع رئيس فيفا: "عندما توليت رئاسة الاتحاد الدولي، عام 2016، الفيفا كان يستثمر 23 مليون دولار في كرة القدم الإفريقية كل عام.. ولكن أصبحنا الآن نستثمر 120 مليون دولار كل عام في البنية الأساسية والتنظيم".