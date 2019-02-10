شكرا لقرائتكم خبر عن ميلنر: صلاح وماني وفيرمينو لمستهم للكرة تربك المدافعين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تحدث جيمس ميلنر لاعب ليفربول، عن فوز فريقه على حساب بورنموث في البريميرليج.

وقال ميلنر للموقع الرسمي لنادى ليفربول: “بالطبع لعبنا مباراة أفضل من مباراتينا الماضيتين، لقد كان حماسنا أكبر وقمنا بالضغط بشكل أفضل على الخصم، لقد سنحت لنا فرصًا عديدة، وفي الشوط الثاني شعرنا ببعض التعب قليلًا، ولكننا خلقنا فرصًا أخرى للتهديف، وكان بإمكاننا إحراز المزيد من الأهداف”.

وتابع: “ربما بورنموث لم يدافعون بشكل جيد، وهذا ما ساعدنا في خلق هذه الفرص، بشكل عام، أثبتنا أننا نمتلك جودة عالية وأننا نتمتع بشخصية قوية، خاصة وأننا واجهنا بعض المشاكل في الاستعداد للمباراة في ظل إصابة بعض اللاعبين ومرض البعض الآخر.

وأضاف: “لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، والجماهير كانت رائعة منذ البداية، سادت الملعب أجواء رائعة، وهذا ما كنا نحتاجه، هناك هدف واحد لنا جميعًا، سواء اللاعبين أو الإدارة أو الجماهير، وهذا ما يميز نادينا"

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وأشار: “لقد قامت الجماهير بدورها على أكمل وجه، ونحن أيضًا استطعنا الفوز بثلاثة أهداف، أتمنى أن نستمر في الفوز في المباريات القادمة".

وأكمل: “ماني وفيرمينو وصلاح كانوا رائعين طوال المباراة، لقد صار الدفاع أمامهم مهمة مستحيلة في ظل التفاهم الكبير بينهم وتحركاتهم المستمرة واللعب من لمسة واحدة الذي يربك المدافعين”.

واختتم ميلنر حديثه قائلا: “ربما النقطة السلبية الوحيدة لنا في المباراة هي أننا لم نحرز أهدافًا أكثر من الفرص العديدة التي سنحت لنا، لكننا سعداء بالطبع بالخروج بشباك نظيفة والحصول على الثلاث نقاط، وهذه كانت مهمتنا الرئيسية في المباراة”.

وفاز ليفربول فى مواجهة بورنموث بلاثية نظيفة مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب آنفيلد رود معقل الريدز.

والجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.