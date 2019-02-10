شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف النصيري يدخل تاريخ الليجا بعد هاتريك ريال بيتيس والان مع التفاصيل

الخليج 365- دخل المغربي يوسف النصيري لاعب ليجانيس تاريخ الدوري الأسباني بعدما سجل هاتريك في مباراة اليوم أمام ريال بيتيس بالجولة 23 من الليجا. وأصبح النجم المغربي هو أول لاعب في تاريخ نادي ليجانيس يسجل ثلاثية "هاتريك" في دوري الدرجة الأولى الأسباني "الليجا". شارك النصيري في 20 مباراة هذا الموسم مع ليجانيس، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين. يحتل ليجانيس المركز الحادي عشر على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 29 نقطة.

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