شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف صلاح في لوك جديد والان مع التفاصيل

نشر اللاعب المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني صورة على مواقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" ،"انستجرام" أثارت حالة من الكوميديا لدى زملاءه في الفريق. حيث ظهر صلاح في لوك جديد بدون لحية للمرة الأولى منذ فترة طويلة وعلق الكرواتي ديان لوفرين مدافع الريدز مداعبا لصلاح قائلًا "الأن أصدق أنك تبلغ 26 عامًا فقط" ،بينما تبادل ألبيرتو مورينوالظهير الأيسر للفريق التعليقات مع لوفرين " هل أنت مو صلاح حقًا"، ليرد عليه لوفرين: " لا إنه أخيه الأصغر منه بعشر سنوات".

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