شكرا لقرائتكم خبر عن توديبو: اللعب فى برشلونة هو حلمى منذ الطفولة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أكد اللاعب الفرنسي كلير توديبو القادم من تولوز لبرشلونة يؤكد على رغبته فى المشاركة الأولى بقميص البلوجرانا ويكشف أن اللعب للنادي الكتالوني حلم طفولته.

وقال توديبو فى تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أنا سعيد للغاية لكوني أصبحت جزءًا من برشلونة، لقد كان ذلك حلمي وأنا طفلًا صغيرًا، هذه هي المرة الأولى لي في برشلونة، المدينة رائعة وأحببتها فورًا".

وتابع: "أنا أحب كرة القدم وعندما أدخل للملعب أحاول أن أفعل كل شيء لدي، في أي ظروف سواء في الشتاء أو الصيف لكنني أفضل اللعب تحت الشمس".

Advertisements

وأضاف: "سأرتدي القميص رقم 6 وهو الرقم الذي أرتديه منذ أن كنت طفلًا صغيرًا، وأعلم ما الذي يمثله ذلك الرقم من أهمية لبرشلونة، لذلك سأكون ممكن بإرتدائه".

وانهى حديثه قائلا: "أريد أن أتعرف على زملائي في الفريق لقد تحدثت بالفعل مع ديمبيلي، وأريد أن أفهم الجميع وأتعلم منهم فهم نجومًا عظماء".