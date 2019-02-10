شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وليستر سيتي بالبريميرليج والان مع التفاصيل
يحتل توتنهام المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد ليستر في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.
وجاء تشكيل توتنهام كالتالي.
لوريس، روز، فيرتونخين، سانشيز، تيريبر، سكيب، وينكز، هيونج سون، إيركسين، سيسوكو ولورينتي.
بينما جاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي.
شمايكل، بيريرا، ماجوير، إيفانز، شيلويل، ميندي، تيليمانس، غزال، ماديسون، بارنس وجراي.
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