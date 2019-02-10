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التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وليستر سيتي بالبريميرليج

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الخليج 365- أعلن الأرجنتيني بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام تسكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليستر سيتي التي تقام على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الجولة 26 من .

يحتل توتنهام المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد ليستر في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي.

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لوريس، روز، فيرتونخين، سانشيز، تيريبر، سكيب، وينكز، هيونج سون، إيركسين، سيسوكو ولورينتي.

بينما جاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي.

شمايكل، بيريرا، ماجوير، إيفانز، شيلويل، ميندي، تيليمانس، غزال، ماديسون، بارنس وجراي.

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