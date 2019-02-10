شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تمكن تشيلسي من الفوز على مانشستر سيتي في لقاء اليوم والان مع التفاصيل

الخليج 365- تتجه الأنظار اليوم إلى مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي التي تقام على ملعب "الاتحاد" بتمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين حيث يأمل السيتي في تحقيق الانتصار من أجل ملاحقة ليفربول المتصدر، فيما يسعى تشيلسي للفوز من أجل الدخول إلى المربع الذهبي وضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال.

ويعاني السيتي من سجل مواجهاته السيء أمام البلوز، وأخرها خسارة مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" بهدفين دون رد.

ويستعرض" السعودية نيوز" 3 أسباب تمكن تشيلسي من الفوز على مانشستر سيتي في مواجهة اليوم.

ثنائية هازارد وهيجواين

يعتبر البلجيكي إيدن هازارد لاعب تشيلسي بمثابة عقدة للسيتي، بعدما ساهم بخمس أهداف في أخر 5 مباريات بين الفريقين، وبالتأكيد سيكون البلجيكي هو التهديد الأول لدفاعات مانشستر سيتي خاصة وأنه يرغب في إسكات منتقديه خلال الفترة الأخيرة.

ويملك هازارد حاليا شراكة جيدة مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي سجل هدفين في أخر مباراة مع البلوز، ويسعى الأرجنتيني الذي يمتاز بالغزارة التهديفية لتحويل جميع كرات هازارد في شباك السيتي.

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سباق جدول ترتيب البريميرليج

يسعى الفريقان لحصد كل نقطة حتى نهاية الموسم، خاصة مانشستر سيتي الذي يسعى للفوز من أجل أعتلاء جدول ترتيب البريميرليج والتساوي مع ليفربول المتصدر، لذلك سيظهر لاعبو السيتي بشكل حذر خوفا من الخسارة.

ونفس الأمر بالنسبة لتشيلسي الذي يرغب في الفوز من أجل ضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال، كما يعتمد البلوز على الشكل الضعيف الذي ظهر عليه السيتي الفترة الأخيرة لتحقيق الفوز اليوم.

سجل مواجهات السيتي ضد تشيلسي

خسر مانشستر سيتي ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، جوارديولا ليس لديه سجل جيد ضد تشيلسي، وفي الظروف الحالية سيكون مانشستر سيتي بحاجة إلى توخي مزيد من الحذر ضد فريق ساري.

وبالتالي، إذا كانت هناك أي مشاكل قد يواجهها مانشستر سيتي في السباق على لقبه، فإنه سيكون في مباراة اليوم أمام تشيلسي.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر، ويتواجد تشيلسي في المركز الخامس برصيد 50 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الرابع.