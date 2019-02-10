شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد الحسين يخضع للفحص الطبي والان مع التفاصيل
تعرض السوري جهاد الحسين، لاعب وسط نادي التعاون السعودي، لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الاتحاد على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان،وانتهت أحداث المباراة بالتعادل السلبي.
واضطر الحسين لمغادرة الملعب مع بداية الشوط الثاني،، ودفع البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي التعاون باللاعب عبدالفتاح آدم بدلاً منه.
وأكد الجهاز الفني للنادي عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن اللاعب سيجري الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة خلال اليومين القادمين لتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق وموعد عودته للملاعب.
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