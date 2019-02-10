شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في برشلونة بعد إصابة دي يونج والان مع التفاصيل
الخليج 365- تسيطر حالة من القلق على نادي برشلونة بعد إصابة صفقة الفريق الجديدة الهولندي دي يونج لاعب أياكس والذي سينضم للبارسا الصيف المقبل.
وتعرض دي يونج لإصابة في الفخذ خلال مباراة فريقه بالأمس أمام هيراكليس 1 – 0 بالدوري الهولندي، وغادر ملعب اللقاء في الدقيقة 79 لتلقي العلاج.
كما ظهر اللاعب بشكل سيء خلال المباراة، بعد فقدانه للكرة 20مرة خلال المواجهة، وهو الشيء الذي أثار غضب جماهير البارسا من هذا الأداء الباهت لصفقة الفريق الكتالوني.
ويأمل أياكس الهولندي لحاق دي يونج بمواجهة ريال مدريد الأسباني، والتي تقام يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وانضم دي يونج للبارسا لمدة 5 سنوات من الصيف القادم، مقابل 75 مليون يورو مع 11 مليون متغيرات.
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