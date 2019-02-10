انت الان تتابع إصابة لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

تعرض أحمد أشرف، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2001، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، سيغيب على أثرها لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، وجاء ذلك بعد أن أجرى اللاعب الشاب أشعة مقطعية أمس لتحديد درجة الإصابة التي تعرض لها في أثناء مشاركته مع فريق القلعة الحمراء، بقيادة أحمد سراج، في مواجهة فريق بيراميدز خلال مباريات الجولة الـ25 من عمر منافسات بطولة الجمهورية للناشئين، التي اُقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بفوز القلعة الحمراء، بثلاثة أهداف دون رد.

Advertisements

أحرز الأهداف أحمد شرف ومحمد سلامة ومحمد أشرف، وكان الأهلي قد حقق فوزا هاما على مضيفه الجونة في مباراة الجولة السابقة، بهدف دون رد، سجله محمد المغربي مدافع وقائد الفريق. ويواصل الأهلي احتلال صدارة ترتيب الدوري، برصيد 60 نقطة، بعد فوزه في 19 مباراة والتعادل في 3 مباريات، مقابل هزيمة وحيدة، مسجلا 59 هدفًا،