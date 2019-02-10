انت الان تتابع ملينر: الدفاع أمام محمد صلاح أمر مستحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
عبر جيمس ميلنر لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بخط هجوم الفريق المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، خلال مباراة الفريق أمام نظيرة بورنموث، والتي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب «أنفيلد» ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال ميلنر فى تصريحات لموقع الريدز الرسمى: "الدفاع أمام ثلاثي هجوم الفريق أمر مستحيل في ظل التفاهم الكبير بينهم، وكانوا رائعين طوال المباراة، وأن تحركاتهم المستمرة واللعب من لمسة واحدة يربك المدافعين".
وأضاف ميلنر: "لقد كانت مباراة جميلة والأجواء كذلك كانت رائعة، وهذا أعطانا دفعة قوية لتقديم أفضل ما لدينا.. لقد بدأنا المباراة ببطء بعض الشيء، ولكن بعد ذلك بدأنا العمل السريع وتمكنا من تسجيل أول هدف". وتابع: "على الرغم من الإصابات وغياب بعض اللاعبين المؤثرين، يتحلى اللاعبون بروح عالية وإصرار على الفوز،
وأضاف ميلنر: "لقد كانت مباراة جميلة والأجواء كذلك كانت رائعة، وهذا أعطانا دفعة قوية لتقديم أفضل ما لدينا.. لقد بدأنا المباراة ببطء بعض الشيء، ولكن بعد ذلك بدأنا العمل السريع وتمكنا من تسجيل أول هدف".
وتابع: "على الرغم من الإصابات وغياب بعض اللاعبين المؤثرين، يتحلى اللاعبون بروح عالية وإصرار على الفوز، وهذا ما يجعل هزيمتنا أمرًا صعبًا على أي فريق".
واختتم: "لقد ظهر اللاعبون بشكل رائع خلال الفترة الماضية فى المباريات، ومشاركة آرنولد كانت نقطة إيجابية كبيرة لنا، وكذلك وجود هندرسون على مقاعد البدلاء، ونأمل أن تساعد فترة الراحة بقية اللاعبين الغائبين في التعافي والعودة للمشاركة مع الفريق من جديد".
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