انت الان تتابع شريف إكرامي: الأفعال الصبيانية ليست في قاموس الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
ساند شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، ناديه في أزمته الحالية ضد اتحاد الكرة ونادييّ الزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن القلعة الحمراء ستظل كبيرة وعظيمة بفضل مواقفها قبل بطولاتها. وكتب إكرامى عبر صفحته على "تويتر": "التصريحات الغير مسئولة، ردود الأفعال الصبيانية والأفعال الكيدية ليست في قاموس الأهلي، فالأهلي كيان شعبي كبير ومسئولياته أكبر من أن تكون رياضيه فقط، سيبقي الأهلي كبيرًا وعظيمًا بتاريخه ومواقفه قبل بطولاته وألقابه وسيظل التاريخ شاهدًا دائماً على انتصاره".
التصريحات الغير مسئولة، ردود الأفعال الصبيانية و الأفعال الكيدية ليست في قاموس الأهلي، فالأهلي كيان شعبي كبير ومسئولياته أكبر من أن تكون رياضية فقط، سيبقي الأهلي كبيرا وعظيما بتاريخه ومواقفه قبل بطولاته وألقابه وسيظل التاريخ شاهدا دائما على انتصاره — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 10,
التصريحات الغير مسئولة، ردود الأفعال الصبيانية و الأفعال الكيدية ليست في قاموس الأهلي، فالأهلي كيان شعبي كبير ومسئولياته أكبر من أن تكون رياضية فقط، سيبقي الأهلي كبيرا وعظيما بتاريخه ومواقفه قبل بطولاته وألقابه وسيظل التاريخ شاهدا دائما على انتصاره
ووصلت بعثة الأهلي تنزانيا فجر اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة سيمبا المقبلة، بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات و40 دقيقة تقريبًا، حيث يخلد لاعبو الأهلي للراحة عقب الوصول إلى فندق الإقامة بالعاصمة التنزانية دار السلام، قبل أن يخوض الفريق أول مران بتنزانيا على أحد الملاعب القريبة من مقر الإقامة ثم يخوض آخر مران له على ملعب المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف إكرامي: الأفعال الصبيانية ليست في قاموس الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.