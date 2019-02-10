انت الان تتابع شريف إكرامي: الأفعال الصبيانية ليست في قاموس الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

ساند شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، ناديه في أزمته الحالية ضد اتحاد الكرة ونادييّ الزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن القلعة الحمراء ستظل كبيرة وعظيمة بفضل مواقفها قبل بطولاتها. وكتب إكرامى عبر صفحته على "تويتر": "‏التصريحات الغير مسئولة، ردود الأفعال الصبيانية والأفعال الكيدية ليست في قاموس الأهلي، فالأهلي كيان شعبي كبير ومسئولياته أكبر من أن تكون رياضيه فقط، سيبقي الأهلي كبيرًا وعظيمًا بتاريخه ومواقفه قبل بطولاته وألقابه وسيظل التاريخ شاهدًا دائماً على انتصاره".

التصريحات الغير مسئولة، ردود الأفعال الصبيانية و الأفعال الكيدية ليست في قاموس الأهلي، فالأهلي كيان شعبي كبير ومسئولياته أكبر من أن تكون رياضية فقط، سيبقي الأهلي كبيرا وعظيما بتاريخه ومواقفه قبل بطولاته وألقابه وسيظل التاريخ شاهدا دائما على انتصاره — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 10,

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