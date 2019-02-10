السيتي يطمح في صدارة البريميرليج عبر بوابة تشيلسي

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في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، ويطمح السيتيزينز في تحقيق الفوز واعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي

في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره فريق تشيلسي، على ملعب الاتحاد، في قمة منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ويدخل السيتي لقاء اليوم بمعنويات عالية بعد سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق في الفترة الحالية ومواصلة مطاردة ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي، وعلى الجانب الآخر يتطلع فريق تشيلسي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم ومواصلة نغمة الانتصارات بعدما نجح الفريق في الفوز بخماسية على هيديرسفيلد في الجولة الماضية.

ويحتل مانشستر سيتي قبل لقاء اليوم المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بينما يقع تشيلسي في المركز الرابع برصيد 50 نقطة. ويشغل تشيلسي حاليًا آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، متفوقًا بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد وثلاث نقاط عن أرسنال، صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب. ولعب

ويحتل مانشستر سيتي قبل لقاء اليوم المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بينما يقع تشيلسي في المركز الرابع برصيد 50 نقطة. ويشغل تشيلسي حاليًا آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، متفوقًا بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد وثلاث نقاط عن أرسنال، صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب. ولعب حامل اللقب مباراة مقدمة من الجولة الـ27 أمام إيفرتون الأسبوع الماضي، بسبب ارتباطه بنهائي كأس رابطة المحترفين الأسبوع المقبل. ويعقد تشيلسى آماله على البلجيكى إدين هازارد وجونزالو هيجواين من أجل تحقيق الفوز فى مباراة اليوم، وسيحظى الفريق اللندنى بمؤازرة ليفربول فى مباراة اليوم، لا سيما أن خسارة مانشستر سيتي ستعزز من آمال محمد صلاح ورفاقه فى حصد لقب "البريميرليج" هذا الموسم للمرة الأولى منذ 29 عاماً. ومن المتوقع أن يقود الأرجنتيني سيرجيو أجويرو تشكيل السيتيزنز المتوقع، ويعتمد الإسباني بيب جوارديولا على طريقة 4-3-3 ويتكون التشكيل من: حارس المرمى: إيدرسون خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، نيكولاس أوتاميندي، آيمريك لابورتي خط الوسط: ديفيد سيلفا، فرناندينيو، كيفين دي بروين خط الهجوم: برنارو سيلفا، رحيم سترلينج، أجويرو Advertisements فيما سيقود تشكيل تشيلسي كل من هازارد وهيجواين. ويأتي التشكيل المتوقع للبلوز كالتالي: في حراسة المرمى: كيبا في خط الدفاع: ألونسو، لويز ، رودريجر، أزبيليكويتا في خط الوسط: كانتى، كوفاسيتش، باركلى في خط الهجوم: هازارد، هيجواين، بيدرو في حين سيحظى مانشستر سيتي بمؤازرة مانشستر يونايتد وجماهيره رغم العداء التاريخي الذي يجمع بين الناديين، لا سيما أن فوز الفريق السماوي في مباراة اليوم سيعزز من آمال "الشياطين الحمر" في الوجود بالمربع الذهبي. وتغلب ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة ذاتها، حيث يتصدر "الريدز" حالياً جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 65 نقطة من 26 مباراة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتى صاحب الوصافة الذى سيخوض اللقاء الـ27 فى المسابقة اليوم أمام تشيلسى. تذاع مباراة مان سيتي ضد تشيلسي فى الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي على قناة beIN SPORTS HD 2. في ذات الجولة يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره ليستر سيتي، اليوم الأحد، في تمام الثالثة والنصف عصرًا، على ملعب "ويمبلي"، حيث يسعى السبيرز في مواجهة اليوم، لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، للحفاظ على مركزه في المربع الذهبي المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة. وخاض السبيرز 25 مباراة حتى الآن في البريميرليج، وتمكن من تحقيق الفوز في 19 مباراة، بينما تعادل في 6 مباريات، ولم يتلق أي هزيمة هذا الموسم. ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة. وتختتم مباريات الجولة بلقاء وولفرهامبتون مع ضيفه نيوكاسل غدًا الاثنين.

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