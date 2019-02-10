الان تتابع عيسى الدوسري يحافظ على صدارة كارتينغ البحرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المنامة - الخليج 365 - إبراهيم آل صالح:

عزز سائق فريق إي دي السعودي، عيسى الدوسري، صدارته في فئة الأساتذة من بطولة البحرين لسباقات الكارتينغ القصيرة، التي أقيمت في حلبة البحرين الدولية.

وتمكن الدوسري من تقديم أداء مميز في الجولة الخامسة، توّجه بالفوز والاقتراب من حسم البطولة، حيث تقام الجولة السادسة وما قبل الأخير في الـ15 من مارس المقبل.

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ولم يحالف الحظ ابنه عبدالله، الذي يشارك في فئة الناشئين “جونيورز” من تحقيق مركز متقدم، إذ حل في المركز الرابع في سباق “بري فاينال” كما تسبب ارتطام أحد السائقين به إلى منعه من تحقيق مركز متقدم في السباق النهائي، الأمر الذي ساهم في تراجع مركزه في الجولة إلى السادس.

وحافظ عبدالله، البالغ من العمر 14 عامًا، على مركزه الثالث في الترتيب العام للبطولة، ونجح في تقليص الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى نقطة واحدة، الأمر الذي سيجعل سباق الجولتين السادسة والأخيرة على أشده.

ويستعد عبدالله للمشاركة الجمعة المقبلة في الجولة الرابعة من تحدي اكس 30 آيامي للكارتينغ والتي ستقام في حلبة الفرسان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يدخل الجولة وهو في صدارة الترتيب العام للبطولة.