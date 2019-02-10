شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في تنزانيا يدعو بعثة الأهلي لحفل عشاء: «كبير أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر في تنزانيا، أن هناك تنسيقا كاملا بين النادي الأهلي، عن طريق الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، مع طاقم السفارة، لإنهاء الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي في العاصمة التنزانية دار السلام.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أوضح سفير مصر في تنزانيا أن التنسيق بين الطرفين شمل كل ما يتعلق ببعثة الأهلي من قبل وصولها وحتى مغادرتها دار السلام، سواء حجز فندق الإقامة أو إجراءات الوصول في المطار وملاعب التدريب بجانب الأمور الخاصة بالمباراة.

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وأكد أبوالوفا أن وجود النادي الأهلي في تنزانيا أمر يسعد كل الجالية المصرية، لأنه كبير أفريقيا وخير سفير للكرة المصرية، لما يمتلكه من تاريخ عريق على المستوى الأفريقي والعالمي بجانب شعبيته الكبيرة في كل البلدان، ووجه الدعوة لبعثة الأهلي لحضور حفل عشاء مساء اليوم الأحد.

وأشار سفير مصر في تنزانيا إلى أن فوز الأهلي بخماسية على سيمبا في برج العرب نتيجة جيدة جدا جعلت جماهير الفريق التنزاني تطالب الأخير بالتعويض وحفظ ماء الوجه في لقاء الثلاثاء المقبل، لكنه وكل الجالية المصرية في تنزانيان ومعهم جماهير الفريق، لديهم ثقة كبيرة في لاعبي نادي القرن الأفريقي والجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد ٤٨ ساعة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة التنزانية دار السلام، استعداداً لمواجهة فريق سيمبا، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.