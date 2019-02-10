شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوى للغائبين عن رحلة الأهلي إلى تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغائبون عن رحلة الفريق إلى تنزانيا، مرانا قويا صباح اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، تحت قيادة طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وشهد المران مشاركة كل من مروان محسن وأحمد الشيخ وأحمد علاء وجيرالدو وباسم على ووليد أزارو.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تنزانيا، فجر اليوم، استعدادا لمواجهة سيمبا بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.