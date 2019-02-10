شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتنزانيا يستقبل بعثة الأهلي في دار السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر في تنزانيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها مطار العاصمة التنزانية دار السلام.

كانت البعثة قد وصلت صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة التنزانية دار السلام استعدادا لمواجهة فريق سيمبا الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي، حرص أبوالوفا، على الاطمئنان بنفسه على ترتيبات وصول بعثة الأهلي ومعه أكثر من مسؤول بالسفارة، يأتي في مقدمتهم أحمد الغول سكرتير أول السفارة ومحمود ذكريا الملحق الإداري بالسفارة.

وأصر سفير مصر بتنزانيا على مرافقة البعثة حتى مقر إقامتها بأحد فنادق العاصمة التنزانية دار السلام.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه «سيمبا» في المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.