لوفرين عن "لوك" محمد صلاح: مرحباً صديقى حامد محروس غالى

داعب ديان لوفرين، مدافع منتخب كرواتيا ونادى ليفربول الإنجليزى، زميله محمد صلاح بعد "اللوك الجديد" الذى ظهر عليه النجم المصرى اليوم.

ونشر ديان لوفرين صورة مع محمد صلاح بمظهره الجديد عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام"، وكتب "محمد صلاح قد ذهب، لذلك أنا أمتلك صديقًا جديدًا".

وأضاف مدافع ليفربول، "مرحبًا بصديقى الجديد حامد محروس غالى، أنا أحب هذا"، فى لقطة طريفة تعبر عن قوة العلاقة التى تجمع بين ثنائى ليفربول.

جدير بالذكر أن الاسم الكامل للنجم المصرى محمد صلاح هو "محمد صلاح حامد محروس غالى".

Advertisements

وسجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 65 نقطة من 26 مباراة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتى صاحب الوصافة والذى سيخوض اللقاء الـ27 فى المسابقة اليوم أمام تشيلسى.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 17 متفوقاً بفارق "هدفين" على أوباميانج لاعب أرسنال و3 أهداف على هارى كين قائد توتنهام وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

وتم إختيار محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورنموث، من جانب موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وحصل محمد صلاح على 8.4 – 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات لاعبي ليفربول وبورنموث في المباراة، وهو التقييم الذي لم يحصل عليه أي لاعب أخر من لاعبي الفريقين.