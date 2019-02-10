خطر الاستبعاد الأوروبي يلاحق مانشستر سيتي وسان جيرمان

يواجه ناديا مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن المحكمة الرياضية ستصدر حكمها النهائي في قضية مخالفة السيتي وسان جيرمان، للوائح قانون اللعب المالي النظيف، في نهاية شهر فبراير/شباط الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن الناديين قد يضطرا إلى بيع نجومهما، من أجل صنع توازن مالي في الميزانية، وتقليل الخسائر.
وأشارت إلى أن المحكمة الرياضية ستوضح في حكمها، نفي أو تأكيد إدانة سان جيرمان بالخداع للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، في صيف 2017.
يذكر أن سان جيرمان حاول التهرب من قيود قانون اللعب المالي النظيف، عن طريق ادعاء أن نيمار من سدد قيمة فسخ عقده مع برشلونة (222 مليون يورو).
كما أن صفقة مبابي، تمت في صيف 2017 على سبيل الإعارة، قبل أن تتحول إلى بيع نهائي في 2018.
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