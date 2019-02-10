كافاني يزيد أوجاع سان جيرمان قبل موقعة مانشستر يونايتد

يغيب الأوروجواياني إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، عن مباراتي الذهاب والإياب أمام مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت إذاعة "rmc" الفرنسية، أن وفقًا للمحيطين بكافاني، فإن اللاعب يعاني من تمزق في الفخذ الأيمن، سيمنعه من مواجهة الشياطين الحمر، الثلاثاء المقبل.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن التشاؤم يسيطر على المحيطين بكافاني بسبب شدة الإصابة، حيث يتوقعون عدم قدرة اللاعب على التعافي قبل مباراة الإياب يوم 6 مارس/آذار المقبل.

وكان المهاجم الأوروجواياني تعرض لهذه الإصابة خلال مباراة بوردو، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والتي أجبرت مدرب الفريق توماس توخيل على استبداله بعد مرور 46 دقيقة من اللقاء.

يشار إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم سان جيرمان، يغيب أيضًا عن مواجهة مانشستر يونايتد للإصابة.