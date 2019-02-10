بيرسبوليس واستقلال طهران يختاران دبي والدوحة لملاقاة الأهلي والهلال

اختار نادي استقلال طهران الإيراني، ملعب النادي الأهلي بالعاصمة القطرية الدوحة ملعبًا محايداً له لمواجهة الهلال في الـ8 من أبريل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.
وفي سياق متصل، اختار نادي بيرسبوليس الايراني ملعب زعبيل بمدينة دبي الإماراتية ملعباً محايداً له لمواجهة الأهلي في الـ9 من أبريل ضمن مباريات نفس الجولة من البطولة الآسيوية.
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