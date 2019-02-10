كشفت الصحف البرتغالية أن المدرب جورجي خيسوس يرفض الرحيل من المملكة والعودة لبلاده قبل التوصل لإتفاق رسمي مع إدارة الهلال حول الأمور المادية . ويأتي ذلك على الرغم من مرور 10 أيام على قرار الهلال بالتخلص منه بالتزامن مع التعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش .

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