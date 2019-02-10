شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية» تشارك في دوري المدارس بـ550 فريقا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

انهت اللجنة التنفيذية المشرفة على دوري المدارس لكرة القدم بتعليم المنطقة الشرقية، استعدادها لبدء المنافسات الرياضية بالمنطقة وفق خطة عمل اكتملت فيها كافة اللجان التي أشرفت على عملية التسجيل لكافة مدارس المنطقة حيث بلغت الفرق المسجلة حتى الآن قرابة الـ 550 فريقا.

وأكد المنسق العام لدوري المدارس رئيس النشاط الرياضي بتعليم الشرقية محمد بن مفلح العتيبي بأن الأهداف الإستراتيجية لهذا المشروع الواعد يكمن في استكشاف المواهب الكورية في المدارس ورعايتها لصنع جيل مميز يحقق رؤية الوطن في التميز الرياضي وخصوصاً في كرة القدم.

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واعتبر العتيبي أن هذا المشروع الرياضي هو محور هام يساهم في تحقيق أهداف السياسة الرياضية والعمل على غرس الميول والاتجاهات الإيجابية نحو ممارسة الرياضة المدرسية وتوفير بيئة جاذبة للناشئة تشجع على ممارسة الأنشطة الرياضية وتعزيز اهتمام المجتمع بالأنشطة الرياضية المدرسية إلى جانب إشباع حاجات ورغبات الطلاب للاستمتاع بالأوقات الحرة وبث روح المنافسة والتميز في مناخ تربوي آمن وتدريب الكوارد الوطنية من القيادات التربوية المتخصصة في مجال الإعداد والتخطيط والتنظيم والتدريب والتحكيم والإسعافات الأولية.

وأشار إلى أن الجميع يدرك ما للرياضة المدرسية من دور كبير في إكساب الطلاب المهارات والقدرات والارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، معللا على ذلك بأن تحقيق النشاط الرياضي لأهدافه التربوية ومدى قدرته على تلبية رغبة الملايين من الطلاب لتزخر بهم المنشآت الرياضية الحديثة وتشع جمالا بإبداعاتهم عليه أن يبرز أهمية النشاط الرياضي في حياتهم من حيث غرس المفاهيم والقيم التربوية الفاضلة وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتوجيه عنصر المنافسة بحيث لا تكون هدفا في حد ذاتها، وإنما تكون وسيلة تربوية مشوقة وذلك بالتأكيد على المنافسات الشريفة والبعد عن مظاهر التعصب والمساهمة في إعداد القيادات الواعية من الطلاب عن طريق اعطائهم الفرص الكافية للمشاركة في برامج الأنشطة كافة.

وأضاف بأن الفرصة متاحة من خلال هذا الدوري بأن نحقق الهدف منه ويكون بوابة دخول شبابنا لعالم رياضي مبدع.