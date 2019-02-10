شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» و«التعليم» تدشنان «دوري المدارس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يدشّن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الأربعاء القادم في ثانوية عرقة بمدينة الرياض، دوري المدارس تحت شعار «جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل»، وذلك بحضور عدد من الرياضيين والتربويين، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة السعودية.

وسينطلق دوري المدارس على مستوى 47 محافظة ومنطقة في المملكة، بدءاً من يوم الأحد 12 جمادى الآخرة الموافق 17 فبراير 2019، على نحو 200 ملعب من ملاعب المدارس وأندية الأحياء، وسط إشراف عدد من التربويين الرياضيين المختصين، كما سيتضمن الدوري برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين وبرامج تأهيل للمدربين والحكام في المراحل الختامية من الدوري.

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وستقام المرحلة التمهيدية في المحافظات والمناطق الـ47 ثم تقام التصفيات على مستوى المناطق التي ستختتم بتتويج بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، وبطل للمنطقة من المرحلة الثانوية من المناطق الإدارية الـ16، فيما ستكون المرحلة النهائية بطولة مجمعة لأبطال المناطق في إحدى المدن للتتويج على مستوى المملكة.

في حين، يستمر تسجيل اللاعبين والفرق في دوري المدارس التي تضم 20 لاعباً على الأكثر، بحيث تستطيع كل مدرسة تسجيل أكثر من فريق لكل مرحلة، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني https://www.dawrimadaris.com/login.

يشار إلى أن دوري المدارس سيقام لسبع مراحل سنية هي الثاني عشر لطلاب الصف السادس الابتدائي والثالث عشر لطلاب الصف الأول متوسط والرابع عشر لطلاب الثاني متوسط والخامس عشر لطلاب الصف الثالث متوسط، والسادس عشر لطلاب الأول ثانوي والسابع عشر لطلاب الثاني ثانوي والثامن عشر لطلاب الثالث ثانوي.