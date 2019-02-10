شكرا لقرائتكم صلاح يتحول إلى حامد محروس غالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب ديان لوفرين مدافع منتخب كرواتيا ونادي ليفربول الإنجليزي زميله محمد صلاح بعد "اللوك الجديد" الذي ظهر عليه النجم المصري اليوم.

ونشر ديان لوفرين صورة مع محمد صلاح بمظهره الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب "محمد صلاح قد ذهب، لذلك أنا أمتلك صديقًا جديدًا".

أضاف مدافع ليفربول، "مرحبًا بصديقي الجديد حامد محروس غالي، أنا أحب هذا"، في لقطة طريفة تعبر عن قوة العلاقة التي تجمع بين ثنائي ليفربول.

جدير بالذكر أن الإسم الكامل للنجم المصري محمد صلاح هو "محمد صلاح حامد محروس غالي".

وسجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 65 نقطة من 26 مباراة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتى صاحب الوصافة والذى سيخوض اللقاء الـ27 فى المسابقة اليوم أمام تشيلسى.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 17 متفوقاً بفارق "هدفين" على أوباميانج لاعب أرسنال و3 أهداف على هارى كين قائد توتنهام وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

وتم إختيار محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورنموث، من جانب موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وحصل محمد صلاح على 8.4 – 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات لاعبي ليفربول وبورنموث في المباراة، وهو التقييم الذي لم يحصل عليه أي لاعب أخر من لاعبي الفريقين.