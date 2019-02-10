شكرا لقرائتكم فراخ ولحمة ومكرونة على مائدة الأهلى فى تنزانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناول لاعبو النادى الأهلى وجبة الطعام الأولى خلال التواجد فى العاصمة التنزانية دار السلام فور الوصول لفندق الإقامة منذ قليل . واشتملت مأدبة غداء بعثة الأهلى على الفراخ ولحوم ومكرونة سباكيتي وخضار سوتيه بجانب بعض أنواع الفاكهة مثل الموز والتفاح وعصائر المانجو والبرتقال. Advertisements ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وخصص مسئولو بعثة الأهلى الدور الأول بمقر إقامة الفريق بفندق "الحياة ريجانس" بالعاصمة التنزانية وبعد تنازل الغداء خلد اللاعبين للراحة في غرفهم . ويخوض لاعبو الأهلى المران الأول فى تنزانيا بملعب "جيم خانا" استعداد لمباراة سيمبا.

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