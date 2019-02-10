شكرا لقرائتكم حسين الشحات يوجه رسالة إلى زوجته من تنزانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حسين الشحات لاعب النادي الأهلى رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لزوجته من تنزانيا احتفالاً بعيد زواجهما. وكتب حسين الشحات معلقاً على صورته مع زوجته:"قلبي يا ناس كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي وأم عيالي وعقبال ١٠٠٠ سنه ان شاء الله والسنادي تحققي كل اللي نفسك فيه وعقبال اما نشوف احمد وأسر (بودّي و اوتي) احسن الناس باْذن الله ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يارب وميحرمنيش منك أبداً بحبك اوي"

الشحات ويتواجد حسين الشحات حاليأ فى تنزانيا مع بعثة الأهلى استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء فى رابع مواجهات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا.

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