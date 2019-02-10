شكرا لقرائتكم بعد نيمار.. باريس سان جيرمان مهدد بالحرمان من كافاني ضد مان يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقر الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بأن مشاركة مهاجمه الأوروجواياني إدينسون كافاني في المباراة ضد المضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، ستكون "صعبة جدا".

وخرج كافاني مصابا خلال المباراة ضد بوردو (1-0) في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي أمس السبت، في نكسة إضافية للفريق الفرنسي الذي يستعد للحلول ضيفا على مانشستر في ذهاب الدور ثمن النهائي، بغياب نجمه البرازيلي نيمار المبتعد أيضا بسبب الإصابة.

وفي تصريحات الأحد لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي المتخصص بكرة القدم، قال توخيل "لا توجد أنباء جيدة بشأن إيدي هذا الصباح، ثمة فحوص اليوم أيضا في مقر التدريب التابع لناـ الفريق سيتحدث عن الموضوع في وقت لاحق، لكن بالنسبة إلي الأنباء ليست جيدة".

وتابع "ثمة أمل ضئيل، يوجد دائما أمل، لكن الفحوص الأولية ليست جيدة"، مضيفا بأن مشاركة الهداف التاريخي للفريق الفرنسي، في المباراة المقررة على ملعب أولد ترافورد في شمال إنجلترا، ستكون "صعبة جدا".

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وبدا أن كافاني عانى من إصابة في الفخذ الأيمن بعد تسديده ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفريق، قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

في المقابل، أبدى توخيل الذي يسعى للعبور بفريقه الى الدور ربع النهائي للمرة الأولى بعد موسمين خرج فيهما من ثمن نهائي المسابقة الأوروبية الأم، تفاؤله بشأن لاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي الذي عاد الى صفوف الفريق ضد بوردو بعد غياب لإصابة في الكاحل الأيسر، وقال "فيراتي قادر على اللعب، وسيلعب" ضد مانشستر يونايتد.

وأبدى توخيل قلقه من خوض المباراة بصفوف غير مكتملة، لاسيما وأن الفريق الإنكليزي يقدم أداء لافتا في الفترة الماضية، وحقق عشرة انتصارات في 11 مباراة خاضها بإشراف مدربه النروجي أولي سولسكاير، الذي عيّن في ديسمبر الماضي بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو بعد إقالته على خلفية سوء النتائج.

وقال توخيل "أنا قلق، في المباريات الفاصلة في دوري أبطال أوروبا، من الضروري أن نلعب مع كل اللاعبين المفاتيح ذوي الخبرة".