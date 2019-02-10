شكرا لقرائتكم 600 انتصار خارج الديار.. ريال مدريد الأفضل في تاريخ الليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق ريال مدريد إنجازاً تاريخياً بعد الفوز الثمين الذى حققه على اتلتيكو مدريد بنتيجة 3 – 1 في مباراة الديربي التي جمعتهما مساء أمس على ملعب "واندا متروبوليتانو"، فى قمة مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

ذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، أن الفريق الملكي هو الأول الذي يتمكن من تحقيق 600 إنتصار خارج ملعبه فى تاريخ الدوري الإسباني، وهو الفريق الوحيد الذي يملك أفضل نسبة انتصارات خارج الديار في الدوري الإسباني بنسبة (42%).

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ويتفوق ريال مدريد على برشلونة الذي حقق 551 انتصار خارج ملعب "كامب نو" بتاريخ مشاركاته بمسابقة الدوري الإسباني بنسبة 39%، وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بعدما حقق 352 إنتصاراً بنسبة 26%، ثم أتلتيك بلباو الذي حقق 345 إنتصاراً خارج ملعب "سان ماميس" بنسبة 24%.

وجاء أكبر إنتصار لنادي ريال مدريد خارج ملعب "سانتياجو برنابيو" فى موسم 2014 – 2015 عندما تغلب على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 8 – 2.

الطريف أن جاريث بيل سجل "هدفين" في أكبر إنتصار لنادي ريال مدريد خارج ملعبه، كما سجل في الفوز الـ 600 للفريق الملكي خارج ملعبه.