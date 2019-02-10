شكرا لقرائتكم روما لـ"الخليج 365" حققنا أرباحًا كبيرة من شعبية محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث بول روجرز مدير إدارة الإعلام بنادى روما الإيطالى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن فترة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول فى نادى العاصمة الإيطالية.

وقال روجرز عن الفرعون: "محمد صلاح كان رائعا بالنسبة لنا، سواء داخل الملعب أو خارجه، لقد كان لاعبًا مميزًا للغاية، كان يصنع ويسجل العديد من الأهداف، دائما هو متواضع ومحترف وأخلاقه عالية."



صلاح وبول روجرز

وعن أرباح روما من صلاح قال: "روما حقق أرباحًا كبيرة من شعبية محمد صلاح على السوشيال ميديا، بعدما قرر محبى صلاح متابعة روما والتفاعل معنا، لقد قمنا بإنشاء نسخة لموقع روما الرسمي باللغة العربية ومعها حسابات على فيسبوك وتويتر للتواصل مع عشاق صلاح من كل العالم العربي وليس مصر فقط."

وأضاف قائلا: "حتى الآن، هناك العديد من جماهير صلاح لازالت تتابع روما ومستمرة فى التفاعل معنا، وبسبب طريقتنا فى النشر على تويتر بطريقة مرحة وتفاعلية، لم نتعرض لسقطة كبيرة عقب رحيله، وحافظنا على مجموعة كبيرة من عشاق النجم المصري."

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وعن فترة تواجد محمد صلاح في العاصمة الإيطالية قال: "محمد شخصًا رائعًا فى كل شئ، كل من فى النادى يكنون له مشاعر الحب والاحترام حتى يومنا هذا، لقد ظل نفس الشخص منذ يومه الأول حتى رحيله، ولا أعتقد أنك ستجد أى شخص يقول كلمة واحدة بشكل سلبى عن محمد صلاح طوال تجربته هنا."

وتابع قائلا: "وظهر ذلك بوضوح عندما التقى ليفربول مع روما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تبادلنا الدعابات عبر تويتر، وبعد أن خرجنا تمنينا له حظًا موفقًا فى البطولة، لأنه سيظل صديق جماهير روما إلى الأبد."

وقال روما فى التغريدة: "سنتواجه لمدة 180 دقيقة، وأيًا كانت النتيجة، سنظل أصدقاء إلى الأبد. نتطلع لرؤيتك مجددًا يا صلاح."