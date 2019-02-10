شكرا لقرائتكم ابسط يا هاني.. الهلال السعودي يواجه الاتحاد السكندري بدون جيوفينكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال السعودي عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي بمسابقة كأس زايد للأندية الابطال "البطولة العربية".

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن زوران المدير الفني لنادي الهلال استقر على إستبعاد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والأسترالي ميلوس ديجينك، والعماني علي الحبسي من القائمة التي ستشارك في مواجهة ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية أمام فريق الاتحاد السكندري في مباراتي الذهاب والإياب.

وأضافت الصحيفة أن قائمة الهلال شهدت تواجد البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي جوميز والإسبانيان بوتيا وسوريانو، والبيروفي كاريلو.

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وحملت القائمة أنباءا سعيد للهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد خاصة وأن الإيطالى جيوفينكو نجم يوفنتوس السابق يعد أحد أهم صفقات الهلال والذى انضم للفريق فى يناير الماضى قادما من تورنتو الكندي.

وسيواجه الهلال والاتحاد السكندري ذهاباً يوم السبت المقبل 16 فبراير على ملعب "جامعة الملك سعود" في الرياض، فيما سيجرى لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

وجاءت قائمة الهلال السعودي لمواجهة الاتحاد كالتالي..