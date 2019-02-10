شكرا لقرائتكم بايرن يستغل تعثر دورتموند ويقلص الفارق معه إلى 5 نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استغل بايرن ميونخ سقوط المتصدر دورتموند بأفضل طريقة ممكنة وتغلب على ضيفه شالكه 3 -1 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني، وقلص الفارق معه إلى 5 نقاط.

وعلى ملعب أليانز ارينا تقدم بايرن بهدف عكسي سجله جيفري بروما لاعب شالكه بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12 ثم رد شالكه بهدف التعادل في الدقيقة 25 بواسطة المهاجم التركي الشاب أحمد كوتوكو. وأعاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ إلى المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 27. وفي الشوط الثاني أكد سيرجي نابري فوز بايرن ميونخ بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 57.

ويتصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 50 نقطة ولكن بايرن نجح في تقليص الفارق معه إلى خمس نقاط فقط عبر الفوز على شالكه فيما يأتي مونشنغلادباخ في المركز الثالث بفارق ثمان نقاط عن الصدارة.