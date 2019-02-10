توخل يقر بصعوبة مشاركة كافاني ضد مانشستر يونايتد

اسماء السيد - أقر الألماني توماس توخل مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، بأن مشاركة مهاجمه الأوروغواياني إدينسون كافاني في المباراة ضد المضيف مانشستر يونايتد الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، ستكون "صعبة جدا".

وخرج كافاني مصابا خلال المباراة ضد بوردو (1-صفر) في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي السبت، في نكسة إضافية للفريق الفرنسي الذي يستعد للحلول ضيفا على مانشستر في ذهاب الدور ثمن النهائي، بغياب نجمه البرازيلي نيمار المبتعد أيضا بسبب الإصابة.

وفي تصريحات الأحد لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي المتخصص بكرة القدم، قال توخل "لا توجد أنباء جيدة بشأن +إيدي+ هذا الصباح. ثمة فحوص اليوم أيضا في مقر التدريب التابع لنا. الفريق سيتحدث عن الموضوع في وقت لاحق، لكن بالنسبة إلي الأنباء ليست جيدة".

وتابع "ثمة أمل ضئيل... يوجد دائما أمل، لكن الفحوص الأولية ليست جيدة"، مضيفا بأن مشاركة الهداف التاريخي للفريق الفرنسي، في المباراة المقررة على ملعب أولد ترافورد في شمال إنكلترا، ستكون "صعبة جدا".

وبدا أن كافاني عانى من إصابة في الفخذ الأيمن بعد تسديده ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفريق، قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

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في المقابل، أبدى توخل الذي يسعى للعبور بفريقه الى الدور ربع النهائي للمرة الأولى بعد موسمين خرج فيهما من ثمن نهائي المسابقة الأوروبية الأم، تفاؤله بشأن لاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي الذي عاد الى صفوف الفريق ضد بوردو بعد غياب لإصابة في الكاحل الأيسر.

وقال "فيراتي قادر على اللعب، وسيلعب" ضد مانشستر يونايتد.

وأبدى توخل قلقه من خوض المباراة بصفوف غير مكتملة، لاسيما وأن الفريق الإنكليزي يقدم أداء لافتا في الفترة الماضية، وحقق عشرة انتصارات في 11 مباراة خاضها بإشراف مدربه النروجي أولي غونار سولسكاير، الذي عيّن في كانون الأول/ديسمبر الماضي بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو بعد إقالته على خلفية سوء النتائج.

وقال توخل "أنا قلق (...) في المباريات الفاصلة في دوري أبطال أوروبا، من الضروري أن نلعب مع كل اللاعبين المفاتيح ذوي الخبرة".