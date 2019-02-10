وستبروك يعادل تشامبرلاين في أمسية للنسيان لهيوستن وبوسطن

اسماء السيد - عادل راسل وستبروك رقم الأسطورة ويلت تشامبرلاين بتحقيق "تريبل دبل" للمرة التاسعة تواليا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مباراة قلب خلالها فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر الطاولة على مضيفه هيوستن روكتس، كما فعل لوس أنجليس كليبيرز على مضيفه بوسطن سلتيكس.

وحقق أوكلاهوما فوزا مباغتا على هيوستن 117-112 السبت، في مباراة تخلف خلالها الضيوف بفارق 26 نقطة قبل أن يعودوا بفضل وستبروك وبول جورج. وفي سيناريو مشابه، فاز كليبيرز على سلتيكس 123-112، بعدما تقدم المضيف بفارق 28 نقطة.

في المباراة الأولى، واصل وستبروك هوايته بتحقيق الـ"تريبل دبل" (10 على الأقل في ثلاث فئات إحصائية)، وأنجز ذلك للمرة التاسعة تواليا ليعادل رقما قياسيا في الدوري حققه تشامبرلاين في العام 1968.

وأنهى وستبروك المباراة مع 21 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وقال النجم البالغ 30 عاما "أدائي لا يعتمد على تسديد المحاولات فقط (...) أقوم بأمور أخرى للتأثير على مجرى المباراة، وأقوم بذلك كل ليلة".

وسيكون وستبروك أمام فرصة أن يصبح أول لاعب يحقق "تريبل دبل" لعشر مباريات متتالية، عندما يلاقي فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز الإثنين.

وإضافة الى وستبروك، كان زميله بول جورج صاحب دور حاسم في فوز أوكلاهوما، اذ سجل اللاعب 15 من نقاطه الـ45 في الربع الأخير، ليحسم أوكلاهوما المباراة على حساب زملاء النجم جيمس هاردن (42 نقطة).

وكان جورج الأفضل تسجيلا في المباراة، وأضاف 11 متابعة.

وبدأت المباراة بتقارب بين الفريقين وأنهى هيوستن الربع الأول لصالحه 28-25، قبل أن يصنع فارقا كبيرا في الربع الثاني (42-23) ويوسع تقدمه قبل نهاية الشوط الأول الى 26 نقطة.

الا أن أوكلاهوما ضرب بقوة في الربع الثالث وأنهاه لصالحه 42-20، وعادل النتيجة 90-90، بعدما اكتفى هيوستن بتسجيل ست من محاولاته الـ18 في هذا الربع. أما الربع الأخير، فكان جورج عنوانه بامتياز، اذ سجل 15 نقطة من 27 لفريقه، ومنحه الفوز الـ36 هذا الموسم في مقابل 19 خسارة، في رصيد يحتل به المركز الثالث في المنطقة الغربية.

في المقابل تلقى هيوستن خسارته الـ23 في 55 مباراة، وأتت على رغم تسجيل هاردن أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، 42 نقطة أضاف إليها متابعتين وتمريرة حاسمة واحدة، بينما ساهم زميله كريس بول بـ18 نقطة و10 متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

وبات هاردن قريبا من معادلة رقم ثانٍ لتشامبرلاين، اذ سجل 30 نقطة على الأقل للمباراة الـ29 تواليا، بفارق مباراتين عن اللاعب الأسطوري الراحل لثاني أطول سلسلة مع هذا العدد من النقاط. ويحمل تشامبرلاين أيضا الرقم القياسي مع 65 مباراة متتالية يسجل فيها 30 نقطة على الأقل.

وشهد الربع الأخير تبدل الأفضلية سبع مرات بين الفريقين.

وقبل نهاية اللقاء بـ26,9 ثانية، منح وستبروك أوكلاهوما التقدم 113-112، ليحافظ الفريق على الأفضلية حتى نهاية المباراة.

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- كليبيرز يباغت بوسطن -

وعانى مشجعو بوسطن سلتيكس من المصير نفسه لمشجعي هيوستن مساء السبت، اذ وجدوا فريقهم يفرط أيضا بتقدم وصل الى 28 نقطة في الربع الثاني، قبل أن يخسر بفارق 11 نقطة أمام لوس أنجليس كليبيرز.

وتبادل الفريقان الهيمنة على ربعي المباراة الأول والأخير، اذ تفوق المضيف في الأول 43-20 لينهي الشوط الأول بعد ذلك متقدما 74-53. الا أن كليبيرز حقق أكبر عودة في تاريخه في الدوري المنتظم، لاسيما بفضل لاعبيه مونترزل هاريل وباتريك بيفيرلي اللذين تمكنا من قلب الأمور لصالحه فريقهما في الربع الأخير، والتفوق فيه بنتيجة 42-26.

وأنهى هاريل المباراة مع 21 نقطة وست متابعات وتمريرتين حاسمتين، وأضاف زميله الإيطالي دانيلو غاليناري 19 نقطة و10 متابعات، بينما ساهم بيفيرلي بـ12 نقطة منها ست نقاط من محاولتين ثلاثيتين في الدقيقيتين الأخيرتين من المباراة التي سجل خلالها ثمانية من لاعبي لوس أنجليس كليبيرز عشر نقاط على الأقل.

وقال مدرب لوس أنجليس دوك ريفرز "كانت هذه الأمسية مذهلة (...) لم يكن لدينا شيء (لنخسره). في الاستراحة بين الشوطين قلت للاعبين بأن الجميع يلعبون بتحفظ. أوقفوا محاولة إبهار بعضكم البعض وتعاونوا".

ولدى بوسطن، كان غوردون هايوارد الأفضل مع 19 نقطة وخمس متابعات، بينما سجل كايري إيرفينغ 14 نقطة في 14 دقيقة، وغادر أرض الملعب قبل نهاية الشوط الأول لما يرجح أنها آلام في الركبة اليمنى.

- خسارة ميلووكي وفوز تورونتو -

لاقى متصدر ترتيب المنطقة الشرقية ومطارده مصيرين متناقضين، اذ خسر الأول ميلووكي باكس أمام ضيفه أورلاندو ماجيك 83-103، بينما فاز الثاني تورونتو رابتورز على مضيفه نيويورك نيكس 104-99.

وتساوى ميلووكي وتورونتو في عدد الانتصارات مع 41 لكل منهما، بينما يحمل الأول في رصيده 14 خسارة، مقابل 16 للثاني.

وافتقد ميلووكي خدمات نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لإصابة في الركبة، ونجح لاعبوه بنسبة 32,6 بالمئة فقط في تسجيل المحاولات. وكان أفضل مسجل في المباراة لاعب باكس إريك بليدسو مع 19 نقطة.

وعلى جبهة تورونتو، كان كايل لاوري أفضل مسجل في المباراة مع 22 نقطة، بينما سجل الإسباني مارك غاسول سبع نقاط في أول لقاء مع فريقه الجديد الذي انضم الى صفوفه قادما من ممفيس غريزليز.

وفاز الأخير بدوره السبت على نيو أورليانز بيليكانز 99-90.

كذلك فاز واشنطن ويزاردز على مضيفه شيكاغو بولز 134-125، في مباراة شارك خلالها اللاعبان السابقان لبولز جاباري باركر وبوبي بورتيس، وسجلا معا 30 نقطة في سلة فريقهما السابق (20 للأول و10 للثاني).

وفي بقية المباريات، فاز تشارلوت هورنتس على أتلانتا هوكس 129-120،وانديانا بايسرز على كليفلاند كافالييرز 105 - 90، ويوتا جاز على سان انتونيو سبيرز 125 - 105.