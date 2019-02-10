شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وجبة غداء الأهلي فى أول أيامه بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل لاعبو فريق الأهلي من تناول وجبة الغداء فى الدور الأول بمقر إقامة الفريق بفندق الإقامة بالعاصمة التنزانية دار السلام، وخلد اللاعبون للراحة فى غرفهم قبل التوجه إلى ملعب "جيم خانا" لخوض أول مران استعداداً لمباراة سيمبا بعد غد، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. واشتملت مأدبة غداء الفريق على "فراخ ولحوم ومكرونة سباجيتى وخضار سوتيه"، بجانب بعض أنواع الفاكهة أمثال "الموز والتفاح بجانب عصائر المانجو والبرتقال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على وجبة غداء الأهلي فى أول أيامه بتنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.