شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يوقع مع نادى "إيروسبورت" لتولى مسئولية تدريب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم في كرة القدم، والقائم بأعمال المدير الفنى لفريق بيراميدز، تعاقدا مع نادي "إيروسبورت فرع ب"، ليكون مسئولًا عن قطاع البراعم والناشئين لكرة القدم فى النادي.

قالت مصادر، إنه تم التعاقد مع عميد لاعبي العالمي بتولي مسئولية تدريب الناشئين بالنادي، استعدادا لخوض بطولات عالمية، فضلا عن أن النادي يسعى لتوفير أفضل المدربين لأبناء الأعضاء.

ويسعى كابتن أحمد حسن، للاستمرار فى مجال التدريب بعد ابتعاده لفترة منذ تدريب بتروجيت، ومن المرجح أن يتولى قيادة فريق جديد مع بداية الموسم المقبل.