شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: الأفعال الكيدية ليست فى قاموس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى عبر صفحته الرسمية على تويتر موجهاً رسالة غامصة، جاء نصها كالتالى: "‏التصريحات غير المسئولة، ردود الأفعال الصبيانية والأفعال الكيدية ليست فى قاموس الأهلي، فالأهلى كيان شعبى كبير ومسئولياته أكبر من أن تكون رياضية فقط، سيبقى الأهلي كبيراً وعظيماً بتاريخه ومواقفه قبل بطولاته وألقابه، وسيظل التاريخ شاهداً دائماً على انتصاره".

وكان مجلس إدارة الأهلى أصدر العديد من القرارات فى اجتماعه أمس، السبت، وصفها البعض بالثورية فى ظل الحرب التى يتعرض لها النادى هذا الموسم، حسب وصف جماهيره.

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ويتواجد شريف إكرامى حاليأ فى تنزانيا مع بعثة الأهلى استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء فى رابع مواجهات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا.