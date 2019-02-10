شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يبعث برسالة من تنزانيا احتفالاً بعيد زواجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسين الشحات لاعب النادي الأهلى رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لزوجته من تنزانيا احتفالاً بعيد زواجهما. وكتب حسين الشحات معلقاً على صورته مع زوجته: "قلبي يا ناس كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وأم عيالي وعقبال 1000 سنة إن شاء الله والسنادي تحققي كل اللي نفسك فيه وعقبال أما نشوف أحمد وأسر (بودّي وأوتي) أحسن الناس باإذن الله ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يارب وميحرمنيش منك أبداً بحبك اوي". ويتواجد حسين الشحات حاليأ فى تنزانيا مع بعثة الأهلى استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء فى رابع مواجهات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. Advertisements

حسين الشحات

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